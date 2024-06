Urmeaza o noua serie de scumpiri dupa alegerile din 9 iunie: "Inca un puseu de inflatie pe care nu ni-l doream"

Vesti proaste pentru romani. Specialistii spun ca dupa alegerile din data de 9 iunie ne vom alege cu o noua serie de scumpiri. Ba chiar mai mult, apare si o taxa noua.Deja este stiut faptul ca de la 1 iulie 2024 vor creste accizele la carburanti, iar benzina se va scumpi cu 43 de bani/litru, in timp ce pretul motorinei va fi majorat cu 39 de bani/litru.La ora actuala, in benzinarii, pretul unui litru de benzina este 6,95 lei, ceea ce inseamna ca un plin de 50 de litri, ne costa undeva in jur ... citește toată știrea