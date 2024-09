Urmeaza un sezon de toamna cu preturi exorbitante la legume! Cati bani scot romanii din buzunar pentru produsele de baza

Romanii se confrunta cu preturi tot mai mari la legume in acest inceput de toamna, comparativ cu anul trecut.Rosiile, de exemplu, se vand intre 12 si 25 de lei pe kilogram, in functie de piata, iar cumparatorii se plang de costurile ridicate pentru aprovizionarea necesara pentru muraturi si zacusca. In unele cazuri, pentru a cumpara legume, fructe si carne, oamenii ajung sa scoata din buzunar sume considerabile.Specialistii din domeniul alimentar avertizeaza ca scumpirile nu se vor opri aici. ... citește toată știrea