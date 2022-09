Ursula anunta limitarea consumului de energie la orele de varf. E singura sansa sa trecem de aceasta iarna

Comisia Europeana propune plafonarea pretului gazelor rusesti si limitarea consumului de energie in orele de varf.Sefa Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a anuntat aceste masuri pentru a contracara manipularile Rusiei pe piata energiei. Temerea cea mai mare este ca Putin ar putea ordona sistarea furnizarii gazelor catre Europa."Ne confruntam cu o situatie iesita din comun, nu doar pentru ca Rusia este un furnizor pe care nu te poti baza, asa cum am vazut in ultimele zile, saptamani, ... citeste toata stirea