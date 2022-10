UTCN are proiecte europene de milioane de euro si vrea sa construiasca la Cluj un institut de cercetare in Inteligenta Artificiala

Cererea de ingineri este in acest moment foarte mare in piata, spun reprezentantii conducerii Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, care sustin ca strategia din anii recenti vizeaza cooperarea cu mediul privat, potrivit Economedia. Universitatea are sase programe de masterat, dezvoltate alaturi de companii, proiecte europene de milioane de euro si vrea sa construiasca un institut de cercetare in Inteligenta Artificiala, spune prorectorul institutiei, intr-o conferinta desfasurata azi in cadrul ... citeste toata stirea