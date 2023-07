Compania romaneasca dezvoltatoare de solutii digitale Digital Twin, in parteneriat cu Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, au lansat miercuri, 27 iulie 2023, WisdomOfAge, o platforma ingenioasa care utilizeaza inteligenta artificiala pentru a conecta profesionisti seniori cu experienta si companii mici, mijlocii si start-up-uri.Proiectul international "Platforma Digitala pentru Persoanele in Varsta pentru Transferul Cunostintelor Spre Mediul Industrial" este realizat in parteneriat cu ... citeste toata stirea