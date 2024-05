Val urias de concedieri in IT-ul clujean. Un angajat sustine ca sute de angajati Gameloft vor ramane fara job. Compania confirma inchiderea sediului

UPDATE ora 14.00Compania confirma inchiderea sediului de la Cluj. In jurul orei 14.00, dupa aparitia informatiei de inchidere si disponibilizare a peste 200 de angajati ai sediului Gameloft din Cluj-Napoca, reprezentantii companiei au trimis un comunicat in care au precizat ca informatia este corecta si sediul de la Cluj se inchide, iar numarul de angajati care vor fi concediati este de 136."La nivel de companie trebuie sa reevaluam in mod constant capacitatile noastre de productie. Dupa o ... citește toată știrea