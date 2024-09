Valoarea tichetelor de cresa creste din nou. Cati bani vor primi parintii incepand cu 1 octombrie

Valoarea tichetelor de cresa va creste cu 20 de lei, incepand cu luna octombrie, valoarea totala ajungand la 660 de lei, potrivit unui anunt publicat in Monitorul Oficial.In luna aprilie a acestui ani suma a fost crescuta cu 20 de lei, astfel, aceasta este a doua marire din acest an.Incepand cu 1 octombrie 2024, noul cuantum va fi de 660 de lei per tichet. Aceasta valoare se va aplica si in primele doua luni din semestrul I al anului 2025, adica in februarie si martie. In momentul de fata, ... citește toată știrea