Valoarea voucherelor de vacanta in 2023. Cine sunt romanii care le vor primi

Bugetarii romani vor primi vouchere de vacanta si in acest an. Ministerul Finantelor a precizat si care va fi valoarea acestora.Voucherele de vacanta acordate in 2023 angajatilor din institutiile de stat vor fi de 1.450 de lei brut, a transmis Ministerul Finantelor, dupa ce mai multe publicatii au anuntat sume diferite si cresteri ale valorii. Anul trecut, profesorii si angajatii din invatamantul de stat au primit vouchere de vacanta de 1.450 de lei si impozitarea cu 145 de lei s-a facut in ... citeste toata stirea