Vara imobiliara: O analiza arata scaderi usoare de preturi pe piata rezidentiala, dar media in zona metropolitana a sarit de 2000 de euro/mp. Preturi in zone si cartiere

In iulie, sezon de varf in imobiliare, pretul mediu cerut pe locuintele din Cluj-Napoca si vecinatati sunt peste pragul de 2000 de euro/ mp, dar s-a inregistrat o usoara depreciere a preturilor la apartamentele de vanzare, noteaza un raport al agentiei Blitz Imobiliare, care urmareste evolutia pietei.Indicele Blitz s-a situat in luna iulie 2022 la valoarea de 2.059 Euro/ mp, dupa ce in luna in luna iunie a atins nivelul record pe anul acesta de 2.067 Euro/mp. In iulie, valorile de listare ale ... citeste toata stirea