Veniturile medii lunare ale gospodariilor din Romania au crescut la 6668 de lei in trimestrul III din 2022. Jumatate din consum merge inspre alimente si utilitati

Veniturile totale medii lunare ale unei gospodarii din Romania au fost in trimestrul III 2022 de 6668 de lei, unei persoane revenindu-i suma de 2662 de lei, conform datelor Institutului National de Statistica. Fata de acelasi trimestru al anului precedent, venitul a crescut cu aproape 1000 de lei. Cheltuielile totale ale populatiei au fost in trimestrul III 2022, in medie, de 5816 lei lunar pe gospodarie (2322 lei pe persoana) si au reprezentat 87,2% din nivelul veniturilor totale. Aproximativ ... citeste toata stirea