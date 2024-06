Veniturile medii lunare ale unei gospodarii din Romania au fost anul trecut de 7157 de lei, cu 11% mai mari decat in anul precedent. Cheltuielile au crescut cu peste 600 de lei

Veniturile totale medii lunare au reprezentat in anul 2023, in termeni nominali, 7175 lei pe o gospodarie, reprezentand 2872 lei pe o persoana, in crestere cu 11,0%, respectiv, cu 11,5% fata de anul 2022, arata datele publicate azi de Institutul National de Statistica. Cheltuielile totale medii lunare ale populatiei au fost in anul 2023, de 6223 lei pe o gospodarie (2491 lei pe o persoana) si au reprezentat 86,7% din veniturile totale, in crestere cu 612 lei fata de anul 2022. Produsele ... citește toată știrea