Veniturile romanilor nu mai tin pasul cu inflatia: "Nu preturile sunt mari. Noi suntem prea saraci"

Cheltuielile tot mai mari si salariile care nu tin pasul cu scumpirile ne taie din puterea de cumparare. Desi cifrele oficiale arata ca avem cele mai bune preturi la raft din toate tarile Uniunii Europene, in realitate asta nu ne ajuta cu nimic - si veniturile au ramas printre cele mai mici. Fata de cei mai instariti europeni, castigam si de patru ori mai putin.Veniturile romanilor nu mai tin pasul cu inflatia care, in decembrie, a ajuns la 16,4%. Alegem cu atentie ce cumparam si in multe ... citeste toata stirea