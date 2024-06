Vertiv, compania care a pus Clujul pe harta lumii, intr-unul dintre cele mai importante domenii ale momentului! 40 de locuri disponibile la Vertiv Hub

In ultimii ani, tot mai multe sectoare ale populatiei, dar si companii sau furnizori de servicii se bazeaza din ce in ce mai mult pe infrastructura digitala.Astfel, in fiecare zi, pentru a beneficia de aceste servicii vitale este nevoie de centre de date care sa gazduiasca servere si sisteme. Acestea trebuie alimentate si climatizate constant pentru a functiona in conditii ideale, iar aici intervine Vertiv.Vertiv este lider pe piata atunci cand vorbim de managementul termic, iar pe partea de ... citește toată știrea