Veste buna pentru somerii cu varste peste 30 de ani: "Au sansa de a castiga salarii bune"

In Romania este nevoie de meseriasi buni in multe domenii de activitate si niciodata nu e prea tarziu sa inveti o meserie care are cautare pe piata muncii, puncteaza Ministerul Muncii, prezentand un program de subventii pentru angajatorii care incadreaza in munca ucenici de peste 30 de ani.Programul se adreseaza somerilor inregistrati in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) si ofera sprijin financiar angajatorilor care ii incadreaza pentru a-i specializa la ... citește toată știrea