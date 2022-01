Veste buna pentru Spitalul Regional de la Cluj. S-a aprobat finantarea de 305 milioane de euro

Guvernul Romaniei a aprobat, in cadrul sedintei desfasurate joi, 27 ianuarie, contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, in valoare de 305 milioane de euro, in vederea realizarii Spitalului Regional de Urgenta Cluj.Spitalului Regional de la Cluj va avea 7 niveluri si 800 de paturiAlin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj, a precizat ca "odata cu aprobarea acestui contract s-a parcurs o etapa esentiala in vederea construirii la Cluj a Spitalului Regional, ... citeste toata stirea