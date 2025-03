Veste PROASTA pentru cei care vor o locuinta! Plafonul pentru Programul "Noua Casa" a fost redus la jumatate

Programul "Noua Casa" va continua si in 2025, dar plafonul de garantare a scazut la jumatate fata de anul trecut.Mai exact, Guvernul a aprobat un plafon de 500 de milioane de lei, in conditiile in care in 2024, acesta a fost de 1 miliard de lei.De asemenea, criteriile de eligibilitate au ramas aceleasi ca anul trecut."Programul Noua Casa va continua si in acest an. Plaformul de garantare a fost aprobat la 500 milioane de lei si criteriile de eligibilitate au ramas aceleasi, avans de 5% ... citește toată știrea