Vesti bune, nu cresc facturile! Preturile la energie electrica si gaze naturale raman plafonate/Ce au decis senatorii

Senatorii au decis prelungirea plafonarii preturilor la energie electrica si gaze naturale!Astfel, in urma sedintei de luni, pretul energiei electrice a fost plafonat de Guvern pana la 30 iunie 2025, in timp ce pretul gazelor naturale a fost plafonat pana la 31 martie 2026.Proiectul a fost adoptat cu 71 de voturi "pentru", trei "impotriva" si 47 de abtineri.Propunerea plafonarii a strarnit discutii aprinse in Senat intre senatorii USR, PSD si AUR. In timp ce cei de la AUR si USR au