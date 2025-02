Vesti bune pentru pensionarii cu venituri mici. Vor primi un sprijin in doua transe egale: ,,Vor beneficia aproximativ 2,5 milioane de pensionari"

Un sprijin financiar de 800 de lei urmeaza sa fie acordat de Guvern, in doua transe egale, pentru pensionarii cu venituri mici, au stabilit liderii coalitiei in cadrul sedintei desfasurate miercuri la Palatul Victoria.Prima transa va fi acordata in luna aprilie, iar a doua la sfarsitul anului, conform Agerpres.,,De acest sprijin financiar vor beneficia aproximativ 2,5 milioane de pensionari, care au pensii de pana la 2.574 de lei (echivalentul salariului minim net pe economie). Anvelopa ... citește toată știrea