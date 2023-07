Reglementarile privind acordarea serviciilor medicale la distanta se mentin si dupa data de 1 iulie 2023. Medicul consemneaza consultatia medicala la distanta in registrul de consultatii si in fisa pacientului, dupa caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat si a intervalului orar in care aceasta a fost efectuat.Ulterior, medicul va emite documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv reteta electronica on-line sau off-line pentru medicamente compensate. Aceste ... citeste toata stirea