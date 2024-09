Vesti bune pentru soferi! Benzina s-a ieftinit. Vezi care sunt preturile carburantilor astazi, 30 septembrie 2024

Vesti bune pentru soferi, in prima zi a saptamanii! Benzina s-a ieftinit usor!Concret, astazi, 30 septembrie 2024, costul unui litru de benzina este mai mic decat cel afisat la pompe in ziua precedenta. Vorbim de o ieftinire de aproximativ 2-4 bani per litru in cazul benzinei standard.Astfel, romanii trebuie sa scoata astazi din buzunare intre 6,82 si 6,96 lei pentru un litru de ... citește toată știrea