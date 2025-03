Vesti importante pentru soferi! Cand incepe Programul Rabla 2025 si cat vor fi subventiile

Programul Rabla 2025 ar putea sa inceapa in luna aprilie, iar subventia pentru full-electrice ar ramane tot ca anul trecut, la nivelul din 2024.APIA, asociatia industriei auto, solicitase o subventie de 8.500 euro, dupa ce anul 2024 a fost dezastruos pentru vanzarile de masini electrice.De asemenea, Programul Rabla 2025 va avea o singura sesiune continua, pana la epuizarea fondurilor. Reamintim ca pana acum, banii erau impartiti in doua transe: o parte in primavara si o parte in toamna. ... citește toată știrea