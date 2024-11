Vesti proaste de la BNR: Inflatia va creste la finalul anului

Rata anuala a inflatiei va creste usor in ultimele luni ale anului curent si va cunoaste o fluctuatie pronuntata in semestrul I 2025, arata cea mai recenta prognoza a Bancii Nationale a Romaniei.BNR sustine ca rata inflatiei va ramane deasupra intervalului tintei si peste valorile anticipate anterior, pe fondul unor efecte de baza, dar si al secetei severe din 2024 si al majorarii cotatiilor unor marfuri, de natura sa afecteze in continuare dinamicile preturilor alimentelor si energiei, arata ... citește toată știrea