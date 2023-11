Consiliul Concurentei a publicat luni dimineata un raport care arata clar faptul ca incepand cu 2024, preturile in ceea ce priveste RCA-ul ar putea creste considerabil.Practic, soferii din intreaga tara vor fi pusi in situatia de a incheia polite RCA la preturi mult mai mari decat au facut-o pana acum. Autoritatea aminteste, de asemenea, ca industria asigurarilor, in special cele de tip RCA, a trecut prin transformari majore in ultimii trei ani, ca urmare a iesirii de pe piata a trei ... citeste toata stirea