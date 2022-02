Vesti proaste! Preturile vor fi tot mai mari. BNR: In aprilie-iunie inflatia va fi de 11,2%

BNR estimeaza ca preturile vor fi tot mai mari in perioada care urmeaza. Inflatia va ajunge la 11,2% in perioada aprilie-iunie, dupa expirarea masurilor de plafonare si compensare a facturilor la gaze si energie electrica. Vara nu va aduce ieftiniri, ci scumpiri.BNR a crescut prognoza de inflatie: pentru trimestrul 1 la 7,9-8%, pentru trimestrul 2 la 11,2%, pentru trimestrul 3 la 10,.2%, iar pentru trimestrul 4 la 9,6%.Cea mai mare inflatie va fi inregistrata in perioada aprilie-iunie 2022: ... citeste toata stirea