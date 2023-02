Viata langa marile orase. Cum arata traiul in localitatile de langa Cluj-Napoca, Timisoara si Bucuresti

Care sunt avantajele si dezavantajele celor care renunta la traiul in marile orase in localitatile invecinate, unde preturile imobiliarelor sunt mult mai mici, unde au aparut si servicii, dar calitatea construirii si a infrastructurii sunt inca problematice? Economedia face o "calatorie" virtuala in Cluj, Timis si Ilfov.Cifrele. Cum au crescut "satelitii" marilor oraseCele mai recente date publicate de Institutul National de Statistica, care prezinta azi datele provizorii ale ... citeste toata stirea