Vicepresedinte al Patronatelor din Constructii: Interesul cumparatorilor de apartamente este in scadere in contextul razboiului/ Unele proiecte au intrat in stand by

Interesul clientilor pentru achizitii de apartamente este in scadere in ultimele doua saptamani, in contextul situatiei din Ucraina, a declarat, luni, vicepresedintele Federatiei Patronatelor Societatilor din Constructii (FPSC), Sorin Greu, intr-o conferinta de presa, relateaza Agerpres si Economedia."In ultimele doua saptamani se simte o scadere a interesului pentru achizitii de apartamente. Noi am constatat chiar scaderea cu aproape 70% a accesarilor de pe site-urile dezvoltatorilor", a ... citeste toata stirea