Vicepresedinte ANRE: Romania ar putea avea anul viitor peste 100.000 de prosumatori

Romania ar putea avea anul viitor peste 100.000 de prosumatori, adica utilizatori care isi produc singuri energia necesara pentru consum, a afirmat, vineri, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, intr-o conferinta de specialitate, citat de Agerpres si economedia.ro."Potentialul este unul mult mai mare decat ce s-a realizat pana acum. Chiar daca anul acesta am dublat numarul de prosumatori si puterea instalata, in continuare suntem ... citeste toata stirea