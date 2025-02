VIDEO Autostrada Transilvania, lotul Suplacu - Chiribis: Constructii Erbasu a inceput lucrarile si pe cel mai lung viaduct construit in Romania/ Bechtel a lasat viaductul la 80% executie

Constructorul Erbasu a inceput lucrarile si pe viaductul peste lacul de acumulare de la Suplacu de Barcau, cel mai lung viaduct de autostrada construit (80 % executie) in Romania. Este primul contract pentru un lot de autostrada al companiei Constructii Erbasu, iar lucrarile la lotul Suplacu de Barcau -Chiribis cu o lungime de 26 km ar trebui sa se finalizeze in cel mult un an si jumatate (vara 2026, daca nu vor fi intarzieri), dupa cum arata economedia.ro.Pe acest lot din judetul Bihor ... citește toată știrea