VIDEO Cum evolueaza lucrarile la conservarea si modernizarea cladirii reper pentru "Uzina Carbochim", cu valoare ambientala pentru Piata 1 Mai din Cluj-Napoca

Grupul IULIUS propune la Cluj-Napoca un proiect investitional de peste jumatate de miliard de euro, ce presupune transformarea fostei platforme industriale Carbochim in cel mai amplu proiect mixed-use de reconversie urbana din Romania. Doar o treime din arealul industrial de peste 13 hectare era utilizat de fabrica, restul fiind ocupat cu diferite constructii in stare avansata de degradare, in care nu se mai desfasura activitate de mai bine de 25 de ani, ce reprezentau o presiune financiara si ... citește toată știrea