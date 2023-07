Romania va depasi ,,borna" 1000 de kilometri de autostrada si drum expres in aceasta toamna, lotul Nurol de pe Autostrada Transilvania urmand sa fie, cel mai probabil prima inaugurare de autostrada din 2023. Lotul Nusfalau-Suplacu de Barcau (14 km.) este la aproape 90 % executie si ar putea fi inaugurat in septembrie daca se rezolva rapid descarcarea provizorie de la Marca (detalii aici). Aprox. 80 % executie este si lotul 2 de pe Autostrada A 0 Sud (16 km.), iar Alsim Alarko poate deschide in ... citeste toata stirea