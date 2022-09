Vila in Cluj-Napoca la pret de Coasta de Azur. Cat ati plati pentru aceasta proprietate superba? - FOTO

Cea mai scumpa vila de pe piata imobiliara a Clujului se ridica la pretul de 2,5 milioane de euro. Agentul responsabil de vanzare se lauda anul trecut cu cea mai rapida tranzactie de pe piata, o vila de 1,6 milioane de euro vanduta in 3 luni, dupa numai 5 vizionari.Vila de acum, situata in Grigorescu, are piscina, 400 de metri patrati utili si 1500 de metri patrati de gradina."Aceasta vila este si ea inspirata din stilul arhitecturii mediteraneene. Acoperisul plat, logiile, piatra exterioara ... citeste toata stirea