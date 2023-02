Vin masinile second: Ponderea inmatricularilor noi de autoturisme second hand importate in totalul inmatricularilor a fost de 68% in ultimul trimestru al anului

Inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au scazut cu 12,3% in trimestrul IV 2022 fata de aceeasi perioada a anului precedent, arata datele Institutului National de Statistica. De asemenea, inmatricularile noi de vehicule pentru transportul marfurilor au scazut cu 7,2% comparativ cu trimestrul IV din anul 2021. In trimestrul IV 2022, ponderea inmatricularilor noi de autoturisme second hand importate in total inmatriculari noi de autoturisme a fost de 68,3%, in ... citeste toata stirea