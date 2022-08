Volumul de investitii in imobiliare a atins 323 milioane euro in prima jumatate din an in Romania, Clujul a fost cea mai atractiva piata dupa Bucuresti, in contextul in care pietele din provincie au adus o cincime din bani, arata un raport.Volumul total al investitiilor pe piata de real estate in Romania a ajuns la 323 de milioane de euro in prima jumatate a acestui an, in cresterre cu cu 6% fata de aceeasi perioada a anului precedent, arata raportul Romania Real Estate Market Outlook 2022, ... citeste toata stirea