Volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 10% in primele 11 luni ale anului trecut, fata de acelasi interval din 2021

In primele 11 luni ale anului, volumul lucrarilor de constructii a crescut fata de perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2021 ca serie bruta, cu 12,6%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 10,1%, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Pentru cladirile rezidentiale, cresterea a fost de 4,8%. S-ar putea ca 2023 sa nu fie un an la fel de generos pe piata locuintelor, avand in vedere ca cele mai recente date pentru anul trecut ... citeste toata stirea