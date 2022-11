Vouchere de 1400 de lei pentru romanii cu venituri mici. Banii vor fi alocati pentru plata facturilor, din fonduri europene

In anul 2023, romanii vulnerabili vor primi un sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 1.400 de lei. Anuntul a fost facut astazi de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene.Potrivit unui comunicat al MIPE, sprijinul acordat populatiei vulnerabile pentru compensarea preturilor la energie va fi in valoare nominala de 1.400 lei, poate fi utilizat pana la data de 31 decembrie 2023 si va fi acordat pe loc de consum/gospodarie vulnerabila, in doua transe, astfel:-700 ... citeste toata stirea