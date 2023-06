Senatorii au adoptat tacit un proiect de lege prin care salariatii din mediul privat vor beneficia de tichete de vacanta in valoare de 1.450 de lei.4,2 milioane de angajati din sectorul privat vor putea primi incepand cu data de 1 ianuarie 2024 vouchere de vacanta.Acestea vor putea fi acordate pana pe 21 decembrie 2026 tuturor angajatilor din mediul privat care au un contract individual de munca. In cazul in care sunt angajati care au mai multe astfel de contracte, acestia trebuie sa aleaga ... citeste toata stirea