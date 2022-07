WizzAir cauta 100 de insotitori de bord, inclusiv la Cluj; care sunt salariile

Compania aeriana low-cost Wizz Air cauta sa angajeze circa 100 de insotitori de zbor in Romania si lanseaza un calendar privind recrutarile din Romania. Cel mai mic salariu brut incepe de la 45.060 lei pe an (3.655 lei pe luna) si poate ajunge si la 48.848 lei pe an (4.080 lei pe luna) pentru insotitorii de zbor mai experimentati. La aceste salarii se adauga si o serie de bonusuri in functie de orele zburate si destinatiile parcurse, arata economedia.ro.Wizz Air cauta angajati in mai multe ... citeste toata stirea