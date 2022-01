Zacusca cu gandaci, cumparata de un clujean din magazinul Cora - FOTO

Un clujean sustine ca a cumparat zacusca traditionala de la magazinul Cora, iar cand a intins bunatatea pe paine l-a lovit greata."Am fost norocos sa descopar un nou sortiment de bunatati de Topoloveni si anume zacusca cu vinete coapte pe flacara si gandacei inabusiti. Sau cum se lauda la ei pe site: #bunatatecurata, #zacuscacultura, #topoloveni. Asta da marca inregistrata!! Am si recomandat produsele #topoloveni in urma cu putin timp unei rude care traieste in Germania si era in cautare de ... citeste toata stirea