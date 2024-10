Zboruri Cluj-Bucuresti la doar 23 euro la TAROM! Oferta valabila de astazi, doar daca iti cumperi biletul intre 7 si 9 octombrie 2024

TAROM anunta extinderea campaniei speciale si in luna octombrie, oferind bilete de avion la preturi reduse pentru destinatiile interne, inclusiv Cluj-Napoca si Bucuresti. Aceasta oferta este disponibila in perioada 07-09 octombrie 2024, iar pasagerii pot calatori incepand cu 04 noiembrie 2024.Pentru calatorii de la Bucuresti catre Baia Mare, Cluj-Napoca, Iasi, Oradea, Satu Mare, Suceava si Timisoara, preturile pornesc de la 47 EUR pentru un bilet dus, in timp ce tarifele pentru zborurile din ... citește toată știrea