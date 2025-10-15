Editeaza

Zeci de angajati disponibilizati la o mare companie din Cluj: Industria auto, in colaps la nivel global, loveste si Clujul

Sursa: Stiri de Cluj
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 11:48

Criza din industria auto loveste si Clujul. MMM Autoparts, una dintre companiile importante din sectorul componentelor auto, a anuntat un proces amplu de restructurare, in urma caruia 47 de angajati de la fabrica din Turda au fost disponibilizati.
Reprezentantii firmei au precizat ca masura face parte dintr-un proces de adaptare operationala, determinat de scaderea cererii si de contextul economic dificil prin care trece industria automotive la nivel global.

