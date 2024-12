Zeci de mii de clujeni vor plati impozite mai mari din 2025. Guvernul anuleaza scutirea de impozit pentru IT-isti, constructori si agricultori

Guvernul a publicat ordonanta de urgenta care reduce cheltuielile bugetare, pe de o parte, dar intentioneaza si sa sporeasca veniturile statului. In acest scop, incepand din 2025 sunt eliminate facilitatile fiscale pentru domeniile IT, agricultura/industria alimentara si constructii.Ordonanta urmeaza sa fie aprobata in sedinta de guvern de maine.Facilitatile fiscale pentru IT-isti au fost introduse in anul 2000 de guvernul Nastase, iar cele din constructii si agricultura au fost introduse pe ... citește toată știrea