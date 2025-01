ZF: Anul 2025 aduce in premiera trei supermalluri in constructie: doua la Cluj si al treilea la Iasi, in urma unor investitii totale de 740 mil. euro

Piata locala de retail are in premiera in constructie trei supermalluri de circa 130.000 mp suprafata inchiriabila fiecare, pe masura ce dezvoltatorii prezenti in Romania pariaza pe cresterea puterii de cumparare a romanilor.Dupa patru ani dominati de parcuri de retail, "fratele mai mic" al mallului, Iulius alaturi de Atterbury si Prime Kapital alaturi de MAS Real Estate construiesc fiecare un mall de circa 130.000 mp in Cluj - Rivus, respectiv Transilvania Mall. Tot Prime Kapital are in ... citește toată știrea