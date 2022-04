ZF: "Batalia" mallurilor va avea loc in Cluj. Bucurestiul va miza pe noi zone mixte, de retail cu office si rezidential

Piata de retail din Capitala va miza puternic pe proiectele mixte in perioada urmatoare, cele mai recente tranzactii vizand fostele platforme industriale de la IMGB si Griro, in timp ce singura extindere a unui mall existent este cea de la Promenada, unde va fi ridicat si un turn de birouri.Miza retailului in Romania o reprezinta in prezent Clujul, unde atat Iulius, cat si MAS RE au in plan dezvoltarea a doua noi malluri de mari dimensiuni."Griro si IMGB nu sunt ... citeste toata stirea