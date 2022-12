ZF: cele mai mari investitii in infrastructura rutiera derulate in 2022: modernizarea liniei de cale ferata Brasov-Sighisoara, drumul expres Craiova-Pitesti sau Autostrada Brasov-ClujaEuro"Bors. Top 10 lucrari de infrastructura in 2022

Ministerul Finantelor a publicat recent un document cu cheltuielile de investitii publice ale guvernului in 2022. Cele mai mari cheltuieli sunt la Ministerul Transporturilor, cu modernizarea liniilor de cale ferata sau de drumuri si constructia de drumuri noi. Cea mai mare alocare bugetara din topul publicat de Ministerul Finantelor este de 2,7 mld. de lei, pentru reabilitarea liniei de cale ferata Brasov-Sighisoara, arata Ziarul Financiar.In acest moment, Romania are sub 1.000 de km de ... citeste toata stirea