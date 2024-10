ZF: mer Tetik, Banca Transilvania - fara achizitia altor banci, care a costat peste un miliard de euro, nu am fi reusit sa ajungem acum la o masa critica suficient de mare ca sa putem finanta atat companiile private, cat si statul. Suntem confortabili cu

Omer Tetik, CEO al Bancii Transilvania, a raspuns unor intrebari puse de Ziarul Financiar referitoare la evolutia bancii, evolutia economiei in prima parte a anului si mai ales ce se anunta pentru final de an si pentru 2025.Chiar daca situatia economica este buna iar bancile, in frunte cu Banca Transilvania, sunt cu profiturile la un maxim istoric, Omer Tetik spune ca piata este destul de provocatoare, mai ales ca pe piata se vede o incetinire a cresterii economice. Dobanzile la lei vor ... citește toată știrea