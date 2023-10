Agrofert, cel mai mare grup de companii active in agricultura si industria alimentara din Cehia, cu venituri de 10 miliarde de euro in 2022, a cumparat pachetul majoritar de actiuni al companiei clujene East Grain printr-o majorare de capital, fiind cea mai importanta investitie externa din agrobusinessul romanesc din ultimul an."Suntem nerabdatori sa punem in valoare ... citeste toata stirea