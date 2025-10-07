Editeaza

Zilele Info Schrack 2025 ajung la Cluj-Napoca - tehnologie de varf si inovatie electrica, prezentate in premiera locala, pe 14 octombrie 2025

Sursa: Stiri de Cluj
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 16:49
14 citiri
Compania Schrack Technik Romania aduce la Cluj inovatiile anului 2025: sisteme fotovoltaice, solutii inteligente de iluminat si tehnologii de conectivitate pentru viitor.
Schrack

Technik Romania, filiala grupului austriac Schrack Technik GMBH, unul dintre

cei mai importanti jucatori (producator si distribuitor) de pe piata de

instalatii si echipamente electrice, continua dezvoltarea la nivel regional printr-un

turneu al inovatiei - Zilele Info Schrack 2025, in toate

orasele-sucursale, pe ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
VIDEO. Cine este soferul Mustang-ului care a accidentat grav un copil pe trotuar in centrul Clujului. Operat de urgenta, baiatul e in stare critica
Un copil de 12 ani a fost grav ranit dupa ce a fost lovit pe trotuar de un Ford Mustang rosu, condus ...
Zeci de clujeni evacuati dintr-un bloc din cartierul Buna Ziua din Cluj-Napoca din cauza unui incendiu. Totul a pornit de la un aparat electric FOTO
Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitati, in aceasta dupa-amiaza, sa ...
Studentii de la Facultatea de Matematica si Informatica au protestat, CTP i-a auzit. Ce se intampla cu controversata linie 39 CREIC
CTP reactioneaza dupa ce studentii care trebuie sa ajunga la centrul CREIC pentru a invata s-au ...
ActualitateBusinessSportLife Show