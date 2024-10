76 DE ANI IMPREUNA CU VOI!

Povestea teatrului turdean incepe in 16 octombrie 1948, cand s-a ridicat cortina pentru primul spectacol al institutiei, comedia celebra O scrisoare pierduta, de I. L. Caragiale. De la infiintare si pana in prezent au fost realizate peste 400 de premiere pentru publicul larg, adresate atat adultilor, tinerilor, cat si copiilor.La implinirea celor 76 de ani de activitate, Teatrul National Aureliu Manea apare in fata publicului cu un repertoriu diversificat si actual, cu peste 72 de spectacole ... citește toată știrea