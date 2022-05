Iubita lui Cristi Manea, Irina Deaconescu, a facut senzatie in Gruia, la sarbatoarea titlului si i-a transmis fotbalistului: "Love you, daddy".Logodnica fundasului de la CFR Cluj, Irina Deaconescu, a fost in tribune, iar toti ochii au fost pe jumatate atintiti asupra ei."N-am apucat sa fac poza cu @cristianmanea4 dar sunt tare mandra de el. Love you daddy", a scris Irina Deaconescu pe Instagram.Cristi Manea si Irina ... citeste toata stirea