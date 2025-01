Actorul clujean Bob Radulescu a rabufnit. Mesaj fara precedent adresat politicienilor: "Ticalosii au votat ordonanta aia mizerabila noaptea ca hotii"

Actorul clujean Bob Radulescu a rabufnit la adresa celor din Guvern, dupa ce au adoptat "ordonanta trenulet", care loveste puternic in lumea antreprenoriala.Indragitul actor a spus clar si raspicat ca ordonanta trenulet este una mizerabila si a fost votata noaptea ca hotii de catre Guvernul condus de Marcel Ciolacu."Dragi antreprenori, v-a lovit si pe voi Trenuletul? Ordonanta aia mizerabila votata noaptea ca hotii, pe 30 decembrie, in care am fost trecuti direct si retroactiv in randul ... citește toată știrea